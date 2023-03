Fincantieri: Ricavi a +11,7% ma su 2022 pesano oneri

(ANSA) - TRIESTE, 07 MAR - Risultato negativo per 324 milioni, come previsto e che sconta oneri estranei alla gestione ordinaria o non ricorrenti per 238 milioni, ma Ricavi e Ordini in forte crescita sul 2021, rispettivamente a 7.440 milioni (+11,7%), e 5,3 miliardi (+59%), grazie al forte ripresa di Cruise e Offshore. Performance operativa al 3,0%, che risente di inflazione e partite non ricorrenti registrate nel primo semestre; Posizione finanziaria netta negativa per 2,5 miliardi, che beneficia di creazione di cassa netta di euro 765 mln nel secondo semestre 2022. Sono i risultati del Bilancio consolidato 2022 Fincantieri, approvato stasera dal CdA. (ANSA).