Cina: surplus primi 2 mesi sale a 116,88mld, -6,8% l'export

La Cina registra un surplus commerciale di 116,88 miliardi di dollari nel periodo gennaio-febbraio 2023, in aumento sui 109,7 miliardi dello stesso periodo del 2022, battendo le stime degli analisti di 81,8 miliardi.



L'export, in calo per il quarto mese consecutivo a causa della debole domanda esterna, cede il 6,8% (a 506,3 miliardi), meno però del -9,4% atteso e del -9,9% di dicembre 2022.



L'import, secondo i dati delle Dogane cinesi, accusa una frenata del 10,2%, a 389,42 miliardi, doppiando quasi il -5,5% previsto e contro il -7,5% di dicembre.