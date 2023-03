Caltagirone Editore, 7 milioni di utile 2022, cedola 0,03 euro

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Caltagirone Editore chiude il bilancio 2022 con un risultato netto di gruppo positivo per 7 milioni di euro. Nel precedente esercizio, quando era stato positivo per 28,7 milioni, "era influenzato - rileva la società - dall'utilizzo delle norme per il riallineamento dei valori fiscali a quelli civilistici delle attività immateriali a vita indefinita operato da alcune società controllate per un importo pari a circa 10 milioni di euro".

Il consiglio di amministrazione, che ha approvato il progetto di bilancio, ha deliberato di proporre all'assemblea la distribuzione di un dividendo pari 0,03 euro per per azione "in pagamento il 24 maggio, con stacco cedola in il 22 maggio e record date il 23 maggio.

Il margine operativo lordo è stato positivo per 4,5 milioni di euro (15,5 milioni euro al 31 dicembre 2021). I ricavi operativi si sono attestati a 118 milioni di euro (122,7 milioni di euro nel precedente esercizio) in diminuzione del 3,8% "per effetto della flessione dei ricavi editoriali in parte attenuata dalla crescita degli altri ricavi.

I ricavi diffusionali hanno registrato una flessione rispetto al precedente esercizio (-9,2%). La raccolta pubblicitaria è risultata sostanzialmente in linea. Cresce la raccolta pubblicitaria su internet che, considerando anche la pubblicità effettuata per conto terzi, registra un incremento dell'11,5% rispetto al 2021 attestandosi al 28% del fatturato pubblicitario complessivo. A dicembre 2022 i siti web del network Caltagirone Editore hanno registrato 3,764 milioni di utenti unici giornalieri medi total audience pc o mobile, in crescita del 45% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente". (ANSA).