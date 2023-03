Borsa: Milano sale (+0,2%), corre Amplifon, frenano Mps e Tim

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Si conferma in rialzo Piazza Affari dopo oltre 4 ore di contrattazioni, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,2% a 28mila punti. Scende a 179,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi nel secondo giorno dell'asta del Btp Italia a scadenza 2028. Cala di 10,6 punti il rendimento annuo italiano al 4,458%, contro i 7,5 punti in meno di quello tedesco al 2,662%.

Prosegue la corsa di Amplifon (+2,48%), sui massimi dallo scorso agosto. La segue Mediolanum (+1,37%) dopo la raccolta record registrata in febbraio, mentre scivolano Mps (-1,59%) e Tim (-1,38%) e gira in calo Nexi (-1%) dopo un avvio brillante a seguito dei conti del 2022 e delle stime sull'anno in corso. Acquisti anche su Diasorin (+1,2%) ed Mfe A (+0,95%), a differenza di Mfe B (-0,07%). Azzera il rialzo Saipem (+0,07%) e si conferma debole Eni (-0,34%) con il greggio in calo (Wti -0,42% a 80,11 dollari al barile) nel giorno delle anticipazioni dell'Api (American Petroleum Institute) sulle scorte settimanali Usa. Prosegue il calo di Stm (-0,75%), Unicredit (-0,76%), Banco Bpm (-0,69%) e Intesa (-0,5%). Tra i titoli a minor capitalizzazione si segnalano invece i rialzi di Mondo Tv (+5,94%, Seri (+4,5%) e Landi Renzo (+3,91%), segno meno invece per Met Extra (-4,76%), Saes Getters (-3,13%) e Trevi (-2,94%).

(ANSA).