Borsa: Milano gira in positivo (+0,1%), corre Nexi, giù Tim

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Gira in positivo Piazza Affari dopo quasi un'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,1% a 27.797 punti. Brillanti Amplifon (+2,05%) e Nexi (+2%), che ha diffuso i conti 2022 e le stime sull'anno in corso.

Acquisti anche su Diasorin (+1,42%), Mps (+1,12%), Mediolanum (+1,07%) ed Mfe A (+0,95%), a differenza di Mfe B (-0,3%).

Contrastate Saipem (+0,64%) ed Eni (-0,3%) con il greggio poco mosso (Wti +0,05% a 80,49 dollari al barile). In calo Stm (-0,76%), Tim (-0,6%), Poste (-0,44%), Mediobanca (-0,35%) e Unicredit (-0,33%). Cauta Intesa (-0,05%), in lieve rialzo Banco Bpm (+0,24%), mentre il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi scende a 180,7 punti con il rendimento annuo italiano in calo di 7,9 ounti al 4,48% e quello tedesco di 6 punti al 2,678%. (ANSA).