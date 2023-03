Borsa: Milano debole (-0,67%), pesanti Saipem, Nexi e Tim

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Milano conclude debole una seduta cominciata bene e interrotta nel pomeriggio dalle dichiarazioni del presidente della Fed Jerome Powell pronto a intervenire ancora con forza sui tassi se sarà necessario per frenare l'inflazione. In sintonia con Wall Street e le altre Borse del Vecchio Continente, mentre il dollaro si è rafforzato, Piazza Affari ha lasciato sul terreno lo 0,67%.

A pesare sull'indice è stata Saipem (-3,38%), seguita da Nexi (-3,07%) che ha invertito la rotta nel pomeriggio finendo anche in asta di volatilità per il ripensamento di qualche analista dopo una iniziale buona accoglienza ai conti e alla guidance.

Male poi Inwit (-3,03%) e Tim (-2,29%) in un mercato che non sembra credere più di tanto in una gara al rialzo fra Kkr e Cdp per la rete.

In vetta al listino si sono invece mosse in controtendenza Moncler (+1,06%), Unipol (+0,91%) e con minor convinzione Tenaris (+0,52%) e Bper Banca (+0,11%). (ANSA).