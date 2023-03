Borsa: Europa termina in calo su effetto Powell

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Seduta negativa per le Borse europee. A sorprendere i listini, a partire da Wall Street, sono state le parole da 'falco' del presidente della Fed Jerome Powell che fanno temere a un aumento dei tassi non dello 0,25% bensì dello 0,5% alla prossima riunione della Banca centrale americana del 21 e 22 marzo se l'inflazine non rallenterà.

Francoforte ha perso lo 0,6%, Parigi lo 0,46% mentre Londra ha contenuto le perdite allo 0,13%. (ANSA).