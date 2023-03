Borsa: Europa in rialzo, futures Usa positivi, Milano +0,15%

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Tentano il rialzo le principali borse europee dopo un avvio poco mosso. La migliore è Francoforte (+0,3%), seguita da Parigi (+0,2%), Londra (+0,17%), Milano (+0,15%) e Madrid (+0,05%). Positivi i futures Usa, dopo ordini di fabbrica tedeschi migliori delle stime. Nel pomeriggio il governatore della Fed Jerome Powell tiene la prima audizione davanti alla Commissione bilancio del Senato Usa, per proseguire domani alla Camera. In calo il greggio (Wti -0,22% a 80,28 dollari al barile), poco mosso invece il gas (-0,09% a 42,04 euro al MWh) che si porta comunque sotto il valore segnato in apertura. Stabile il dollaro a 0,937 euro e 0,831 sterline.

Stabile a 180,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 10,7 punti al 4,455%, contro gli 8,4 punti in meno al 2,654% registrati in Germania.

Banche, semiconduttori e petrolio sono gli elementi deboli mentre salgono le utility e il comparto auto. In particolare cedono Soitech (-1,78%) ed Stm (-0,73%) a differenza di Infineon (+0,83%), all'indomani degli acquisti di BlackRock, che ha corretto al rialzo la propria partecipazione al 6,93% nel produttore tedesco di microchip. Deboli i bancari Sabadell (-1,96%), CaixaBank (-1,21%), Unicredit (-1,05%), Mps (-0,75%), che gira in calo, Santander (-0,64%), Bper (-0,55%), Banco Bpm (-0,5%), Commerzbank (-0,46%) e Intesa (-0,44%).

Acquisti su Engie (+1,4%), Snam (+1,2%) e Italgas (+1,05%), che si prepara a diffondere i conti tra due giorni. Deboli i petroliferi Bp (-0,43%) ed Eni (-0,36%), poco mossa Shell (-0,1%). In campo automobilistico corre Porsche (+2,29%) seguita da Stellantis (+0,5%) , Volkswagen (+0,4%) e Ferrari (-0,3%).

(ANSA).