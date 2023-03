Borsa: Europa frena con Powell e Wall Street, Milano -0,55%

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Le Borse europee franano con Wall Street alla luce delle prime parole sui tassi del presidente della Fed Jerome Powell in commissione al Senato.

Francoforte e Milano sono passate in negativo (-0,23 e -0,55%) rispettivamente) così come Parigi (-0,03%) mentre Londra (+0,03%) si muove appena sopra la parità.

A Piazza Affari segnano cali superiori al 2% Mps, Nexi, che ha cambiato direzione, e Inwit. Bene invece Unipol (+1,7%) e Moncler (+1,4%). (ANSA).