Borsa: Europa fiacca, futures Usa contrastati, Milano +0,05%

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Rallentano il passo le principali borse europee con i futures Usa contrastati in vista dell'audizione in Senato del governatore della Fed Jerome Powell. Londra (+0,33%) è la migliore, Francoforte guadagna lo 0,1%, Milano e Parigi lo 0,05% e Madrid (-0,13%) gira in calo.

Stabile a 180,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 9,2 punti al 4,47%, contro i 6,6 punti in meno al 2,67% del rendimento tedesco.

Deboli i produttori di semiconduttori Soitec (-3,01%) ed Stm (-0,95%). Segno meno per i bancari Sabadell (-2,97%), CaixaBank (-1,57%), Mps (-1,57%), Santander (-1,04%), Unicredit (-0,99%), Banco Bpm (-0,78%), Commerzbank (-0,75%) e Intesa (-0,64%).

Riduce il rialzo Zalando (+0,9%) dopo lo sprint iniziale a seguito dei conti.

Acquisti su Acciona (+2,5%), Snam (+1,2%) e Italgas (+1,04%), che si prepara a diffondere i conti tra due giorni.

Deboli i petroliferi Eni (-0,34%) e Bp (-0,23%), cauta Shell (+0,07%) con il greggio in calo dello 0,45% a 80,08 dollari al barile nel giorno delle anticipazioni delle scorte settimanali Usa. Poco mosso il gas (+0,12% a 42,2 euro al MWh ad Amsterdam).

