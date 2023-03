8 marzo:Revolut, donne più indipendenti in finanza,resta gap

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Aumenta l'indipendenza finanziaria delle donne ma restano dei gap specie sul fronte dell'educazione sul tema. Secondo un'indagine dell'app finanziaria Revolut insieme alla società di ricerche Dynata, "il 36% delle donne preferisce tenere i conti separati durante la convivenza con il partner, mentre tra gli uomini solo il 30% la pensa allo stesso modo. Anzi, il 42% degli uomini preferirebbe avere un conto in comune, aspetto su cui è d'accordo solo il 33% delle donne".

Più di 1 donna su 4 (26%) vorrebbe invece una soluzione ibrida: un conto unico per le spese comuni e conti separati per le spese individuali, una scelta che rimarca la volontà di preservare la propria autonomia finanziaria in un Paese in cui - secondo i dati di Global Thinking Foundation - la violenza economica colpisce circa il 25% delle donne, arrivando persino al 40% in alcune regioni italiane.

Per quanto riguarda la divisione delle spese, il 43% delle donne pensa sia giusto pagarle a metà, rispetto al 37% degli uomini.

Per il 22% invece non esiste una regola fissa su chi paghi quanto nella coppia, pagano entrambi senza divisioni di spesa particolari. C'è poi un 19% di donne che ritiene sia preferibile che i partner paghino più o meno in base a quanto guadagnano (la pensa cosí il 22% degli uomini) e solo nel 3% dei casi (e per entrambi i sessi) si reputa giusto che chi guadagna di più paghi per tutte le spese della convivenza. (ANSA).