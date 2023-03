Twitter di nuovo in panne. Musk, piattaforma fragile

Nuovo blackout per Twitter, il secondo in meno di una settimana. "Alcune parti di Twitter potrebbero non funzionare come previsto. Abbiamo effettuato delle modifiche interne che hanno avuto conseguenze involontarie", afferma Twitter. Ma in serata i disservizi sono stati risolti.



"Questa piattaforma è così fragile", commenta Elon Musk assicurando che il problema sarà risolto rapidamente.



Twitter in giornata ha registranto rallentamenti e interruzioni che hanno interessato molti utenti nel mondo, con ripercussioni soprattutto sul caricamento di contenuti, immagini e video. Il sito downdetector.com segnalava un picco di malfunzionamenti a partire dalle 18 ora italiana.

Facendo clic sui link veniva visualizzato un messaggio di errore

"Alcune parti di Twitter potrebbero non funzionare come

previsto. Abbiamo apportato una modifica interna che ha avuto

alcune conseguenze indesiderate.



Stiamo lavorando per irsolvere il problema, condivideremo un aggiornamento quando sarà risolto", scrive Twitter sul profilo Twitter Support. Sulla stessa piattaforma è comparso l'hashtag #TwitterDown.



L'ultimo disservizio della piattaforma, qualche giorno fa, ha

attirato critiche su Elon Musk e sull'assottigliamento per i

licenziamenti dei vari team che lavorano all'interno della

società.



"Ora le cose dovrebbero funzionare normalmente. Grazie per essere rimasti con noi!", con questo tweet il profilo Twitter Support rende noto che sono rientrati i disservizi registrati sulla piattaforma, soprattutto relativi al caricamento dei link e di alcuni contenuti.