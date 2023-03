Trent'anni di DOCG, l'Irpinia si rilancia da New York

A trent'anni dalla prima DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) per i suoi vini, l'Irpinia rilancia la carta dell'internazionalizzazione al di fuori dell'Europa partendo dalla città di New York. Con una serie di eventi organizzati dal Consorzio di Tutela Vini d'Irpinia la provincia campana esce dalla sua nicchia per riproporsi in modo aggressivo sul mercato americano partendo dalla promozione di un territorio ancora poco conosciuto.

La campagna di promozione del brand Irpinia è iniziata con una masterclass al ristorante Il Gattopardo sui vini irpini tenuta dalla wine educator Susannah Gold sui tre principali vitigni autoctoni, Fiano di Avellino, il Greco di Tufo e Irpinia Aglianico. Il secondo appuntamento è stato 'Italian Table Talk' una serie di discussioni organizzate dal Gruppo Ristoratori Italiano, presieduto da Gianfranco Sorrentino, focalizzata su temi e argomenti relativi alla cucina e ai vini italiani e al settore della ristorazione e dell'ospitalità. Il focus è stato appunto il territorio irpino.

Il terzo appuntamento sarà mirato ad un pubblico più giovane e si terrà il 7 marzo nella pizzeria Ribalta dove si svolgerà un pizza party con blogger del settore per far conoscere la versatilità del vino irpino con appunto l'abbinamento come la pizza. "In Irpinia - ha detto all'ANSA Teresa Bruno, presidente del consorzio e titolare dell'azienda Petilia - si producono circa 10,5 milioni di bottiglie tra tipologie DOCG e DOC, per un valore mercato di 70 milioni di euro. Di questa produzione il 60% è destinata all'Italia, il 40% all'estero, di questo 40%, il 20% va negli Stati Uniti, il nostro primo mercato al di fuori dell'Europa. Dopo il Piemonte siamo la seconda regione per numero di DOCG".

"Per il passato - continua la vice presidente del consorzio Ilaria Petitto, titolare dell'azienda Donnachiara - siamo stati penalizzati da una mancanza di marketing del nostro territorio, il nostro brand è stato oscurato da altre località campane come la Costiera Amalfitana, Sorrento o Pompei. Inoltre all'estero la ristorazione ha spinto per vini di altre regioni più conosciute e senza contare anche il fatto che la viticoltura di qualità è nata tardi in Irpinia rispetto ad altre regioni italiane. Ora per la prima volta facciamo sistema per farci conoscere al di fuori dei nostri confini".

"Siamo qui a New York - conclude Ferrante di Somma, rappresentante del consorzio nonché titolare delle Cantine di Marzo, tra le più antiche della Campania - per far conoscere un tesoro nascosto attraverso i nostri vini, siamo la nuova frontiera dell'enogastronomia italiana, con sapori unici, ad esempio per quanto riguarda i vini la presenza nel terreno di zolfi non di origine vulcanica esalta il gusto in modo da renderli versatili come pochi. Inoltre hanno una capacità di invecchiamento notevole e con gli anni sviluppano una complessità sempre maggiore".