Piano Net-Zero,produrre in Ue l'85% delle batterie entro il 2030

Entro il 2030 la capacità industriale dell'Ue dovrebbe essere in grado di soddisfare almeno il 40% della domanda annuale europea di pannelli solari, l'85% per la tecnologia eolica, il 60% per le pompe di calore, l'85% per le batterie e il 50% degli elettrolizzatori. Sono gli obiettivi stabili nella bozza del piano industriale Ue Net-Zero, la cui presentazione è attesa il 14 marzo.



Nel testo Bruxelles fissa i target di produzione per le tecnologie green ritenute chiave per decarbonizzare l'economia continentale e allontanare così l'Unione dalla dipendenza dai Paesi terzi come la Cina.