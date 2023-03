Gas: parte ancora in calo (-3%), a minimi da dicembre 2021

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Prezzo del gas in ulteriore ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna ad aprile ha aperto la prima giornata della settimana in ribasso del 3,7% a 43 euro al Megawattora.

Il gas sta continuando a correggere i suoi minimi: ora si trova ai livelli più bassi da fine dicembre 2021. (ANSA).