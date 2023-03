Gas: chiude in netto calo a 42,1 euro, da inizio anno -44%

Il prezzo del gas chiude in netto calo, con le temperature superiori alla media della stagione e il minor impatto sugli stoccaggi. In aumento le forniture di Gnl per l'Europa.



Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 6,3% a 42,1 euro al megawattora, dopo aver toccato un minimo di giornata a 41,4 euro. Da inizio anno il prezzo registra un calo del 44%.