Fisco: Leo, 3 aliquote Irpef, risorse da tax expenditures

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Il viceministro dell'Economia con delega al Fisco, Maurizio Leo, conferma l'intenzione del governo di ridurre a tre le aliquote dell'Irpef, facendo anche leva su una revisone delle tax expenditures, cioè le detrazioni e le deduzioni fiscali. "Penso che ci siano le condizioni per ridurre il numero delle aliquote: si può arrivare a un sistema a 3, ci stiamo lavorando con la Ragioneria", ha detto Leo all'Ordine dei commercialisti di Milano. "Abbiamo circa 600 tax expenditure che cubano 156 miliardi. Là si può intervenire. Se si fa una revisione attenta si possono trovare le risorse per calibrare meglio le aliquote", ha aggiunto.

Leo ha confermato che l'obiettivo del governo è portare la riforma in cdm entro la metà di marzo. "Il fisco può essere una leva per accelerare la ripresa", ha detto Leo, confermando che "i tempi sono maturi per una riforma strutturale" che cambi un' "impostazione del sistema tributario, che ormai è datata". "La vera riforma è stata fatta negli anni '70, poi ci sono stati tutta una serie di interventi manutentivi. Quello che vogliamo fare adesso è riordinare tutto il sistema tributario". (ANSA).