Carnevale traina turismo febbraio, record prenotazioni aeree

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Un +113% nel mese di febbraio e un +93% per quanto concerne marzo: è l'aumento percentuale di prenotazioni aeree internazionali verso l'Italia rispetto al 2022 e si tratta di incrementi superiori a ciò che si osserva nei Paesi competitor. Emerge dal bollettino sull'andamento del turismo nella prima settimana di marzo, pubblicato dal ministero del Turismo (www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2023/03/Infograf ica_2023_marzo_w1-v3.0.pdf).

Il secondo mese dell'anno è stato senz'altro favorito dalla ricorrenza del Carnevale, tanto che le ricerche più cliccate dai viaggiatori hanno riguardato il Carnevale di Viareggio, quello Ambrosiano, il Carnevale di Roma e quello di Acireale.

Da segnalare, inoltre, come a gennaio l'Italia (52%) si sia posizionata al secondo posto per tasso di saturazione medio delle strutture ricettive Online Travel Agencies nelle località montane, dietro solo alla Francia (53%). (ANSA).