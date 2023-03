Borsa: Milano sale (+0,6%) con Tim e banche, debole Saipem

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Nei primi scambi Piazza Affari conferma l'avvio positivo, con tutte le Borse europee di qualche frazione in rialzo e il listino di Londra che ondeggia attorno alla parità. L'indice Ftse Mib sale infatti dello 0,6%, con Tim che cresce del 3,5% dopo che Cdp Equity e Macquarie hanno presentato un'offerta non vincolante per l'acquisto del 100% di Netco.

Sempre in forte calo il gas (-4% ad Amsterdam) e chiaro l'allentamento della tensione sui titoli di Stato del Vecchio continente, con il rendimento del Btp a 10 anni in calo di sei punti percentuali al 4,45% e spread a quota 178.

In questo quadro in Borsa a Milano, oltre a Tim, spiccano Prysmian (+1,7%), con Banco Bpm, Unicredit e Bper in crescita di un punto percentuale e mezzo. Debole Saipem (-1,5%) e ancora prese di beneficio su Amplifon, che scende del 2,2%. (ANSA).