Borsa: Milano piatta attende Wall street, Europa incerta

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - L'attesa per gli interventi a partire da domani del presidente della Fed Powell e per l'avvio di Wall Street mantiene le Borse europee attorno alla parità, con Londra che è la più pesante in calo di mezzo punto percentuale. Francoforte invece sale dello 0,3%, con Parigi e Milano che crescono dello 0,2%.

A raffreddare di qualche frazione i listini del Vecchio continente anche il petrolio che fatica a tenere i 78 dollari al barile, mentre il gas conferma il suo ulteriore chiaro calo (-4%) sui 43 euro al Kilowattora. Spread tra Btp e Bund a 10 anni a 181 punti base, in linea con la chiusura di venerdì, con l'ultima emissione del Btp Italia che alle 14 ha superato i due miliardi e mezzo di domanda.

In Piazza Affari, tra i titoli principali, spicca sempre Tim che cresce del 2,7% ma che perde parte della sua spinta iniziale avviata dalla notizia che Cdp Equity e Macquarie hanno presentato un'offerta non vincolante per l'acquisto del 100% di Netco. In rialzo dell'1,6% Inwit dopo una partenza negativa. In ribasso dell'1,6% Fineco con la raccolta di febbraio in calo e del 2,4% Amplifon dopo i rialzi recenti. (ANSA).