Borsa: Milano chiude in rialzo, vola Tim con offerte sulla Rete

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - La Borsa di Milano (+0,45%) chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari vola Tim (+3,2%), dopo l'arrivo di una seconda offerta, dopo quella di Kkr, da parte di Cdp e Macquarie sulla Rete. Lo spread tra Btp e Bund chiude la giornata in lieve rialzo a 182 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 4,56%.

Seduta positive per le banche con gli investitori che vedono maggiori ricavi grazie all'aumento dei tassi d'interesse. In luce Banco Bpm (+2,3%), Bper (+1,9%), Unicredit (+1,8%) e Intesa (+0,7%), mentre è in controtendenza Mps (-0,4%).

Andamento positivo anche per le utility e l'energia, con il gas in netto calo e il petrolio in rialzo. Bene A2a (+0,9%), Eni e Tenaris (+0,7%) e Enel (+0,6%). Acquisti anche su Nexi (+1,6%), in attesa dei conti, e Pirelli (+1,5%).

Scivola Amplifon (-2,2%). Vendite anche su Saipem e Fineco (-1,5%), quest'ultima nel giorno dei dati sulla raccolta di febbraio. In calo il comparto dell'auto con Cnh (-0,7%), Stellantis (-0,5%), Iveco e Ferrari (-0,2%). Giornata fiacca anche per Campari (-0,6%) e Moncler (-0,3%). (ANSA).