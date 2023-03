Borsa: Europa tiene in attesa Powell, fiacca Londra

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Mercati azionari del Vecchio continente poco sopra la parità, con l'eccezione di Londra più debole di qualche frazione e che scende dello 0,2%. In tenuta la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,4% ondeggiando attorno ai 28mila punti, seguita da Parigi e Madrid in rialzo dello 0,3%, con Francoforte che cresce dello 0,2%.

Piatta Amsterdam.

I listini azionari di Mosca salgono attorno al punto percentuale nonostante il prezzo del gas sia in ulteriore ribasso sul mercato di Amsterdam. Il future sul metano con consegna ad aprile cede infatti oltre il 4% a 42 euro al Megawattora, continuando così a correggere i suoi minimi da fine dicembre 2021.

Gli operatori di mercato appaiono soprattutto in attesa degli interventi di domani e dopodomani alla Commissione economica congiunta di Washington del presidente della Fed Powell sulle prospettive economiche degli Stati Uniti e sulla politica monetaria.

In Piazza Affari così resta forte Tim, che sale del 2,8% a 0,31 euro dopo una partenza lanciata sull'offerta non vincolante per l'acquisto del 100% di Netco da parte di Cdp Equity e Macquarie. Bene anche Banco Bpm e Nexi che crescono di due punti percentuali. In ribasso invece del 3% Amplifon dopo i rialzi recenti. (ANSA).