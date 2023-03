Borsa: Europa chiude in rialzo, fari puntati su banche centrali

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Le Borse europee chiudono in rialzo. L'attenzione degli investitori si concentra sulle prossime mosse delle banche centrali sul fronte del rialzo dei tassi, dopo le parole di Christine Lagarde e di alcuni membri del board della Bce. In lieve rialzo i rendimenti dei titoli di Stato.

Positive Francoforte (+0,48%) e Parigi (+0,34%), in flessione Londra (-0,22%). (ANSA).