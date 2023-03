Borsa: Asia sale in attesa Powell, bene Tokyo, Cina debole

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Mercati azionari dell'Asia e dell'area del Pacifico in generale rialzo in attesa degli interventi di domani e dopodomani alla Commissione economica congiunta di Washington del presidente della Fed Powell sulle prospettive economiche degli Stati Uniti e sulla politica monetaria.

Il listino di Tokyo è salito dell'1,1% finale, con Seul in rialzo dell'1,2%. Più cauta la Borsa di Sidney che ha chiuso in crescita dello 0,6%, con Hong Kong in aumento dello 0,4%. Poco sotto la parità la conclusione di Shanghai e Shenzen dopo che la Cina ha posto per il 2023 un obiettivo di crescita del Pil piuttosto cauto.

Incerti i futures sull'avvio dei mercati europei. (ANSA).