8 marzo: perse 6 mila imprese femminili nel 2022

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Nel 2022 molte meno donne hanno dato vita a una impresa nei settori tradizionali come l'agricoltura, il commercio, la manifattura o l'ospitalità, ma l'imprenditoria più innovativa ha accelerato, trainata dai settori a maggior contenuto di conoscenza. L'Osservatorio per l'imprenditorialità femminile di Unioncamere e InfoCamere conta, complessivamente, 6 mila imprese femminili in meno rispetto al 2021, fino a 1,337 milioni, il 22,21% del totale.

Tuttavia alcuni settori sono in controtendenza: risultano, per esempio, 2 mila in più le imprese femminili nelle attività professionali, quasi 1.500 in più nelle attività immobiliari, circa mille in più nei servizi di comunicazione e nelle attività finanziarie, 800 in più nel noleggio, agenzie di viaggio e servizi alle imprese.

"La componente più innovativa dell'impresa femminile non solo non si è arresa di fronte alle difficoltà dello scorso anno, ma anzi si è irrobustita", commenta il presidente di Unioncamere, Andrea Prete. "E' indicativo di un processo che osserviamo da tempo - aggiunge - e che mostra che sempre più donne scelgono di mettere a frutto le proprie competenze ed il proprio talento aprendo attività in alcuni settori che ancora sono a prevalente presenza maschile". (ANSA).