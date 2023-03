Mutui: Lagarde, banche varino misure per alleviare rialzi

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Le banche europee potrebbero varare delle misure per alleviare il rialzo dei tassi sui mutuatari ed evitare problemi ai debitori. Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde in un'intervista al gruppo editoriale spagnolo Vocento "sono sicura che molte banche sono pronte a rinegoziare" i muti. "è nel loro interesse" e non "vogliono dei crediti non pagati nei loro bilanci". In quanto a un tetto (cap) sui tassi, cheisto da alcune forze politiche in Spagna (e in Italia ndr), la presidente ha risposto che si tratta di una materia "fra creditore e debitore. Sono sicura che molte banche sono pronte a riconsiderare le condizioni del prestito. E non per beneficienza" ma "perchè è nel loro interesse avere debitori" sani. (ANSA).