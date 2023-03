Ansaldo Energia:Cdp designa Fabrizio Fabbri come nuovo a.d.

Fabrizio Fabbri è stato designato amministratore delegato di Ansaldo Energia, società partecipata di Cdp tramite Cdp Equity, in sostituzione del dimissionario Giuseppe Marino. Lo si legge in una nota secondo cui la designazione è arrivata dal consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, riunitosi oggi sotto la presidenza di Giovanni Gorno Tempini.

Giuseppe Marino si era dimesso lo scorso 1 febbraio per andare a ricoprire la carica di Ceo Group di Hitachi Rail. La sua uscita aveva allarmato i sindacati che avevano chiesto segnali certi per un piano di rilancio e nuove risorse finanziarie della società. Successivamente Il governo, al termine di incontro con Cdp Equity, aveva affermato di essere garante di un percorso di ricapitalizzazione.

Fabbri, 58 anni, è un manager con un lungo percorso professionale e un’esperienza trentennale nel settore Energia e Oil&Gas, che lo ha portato a ricoprire numerosi ruoli di responsabilità nelle società americane General Electric e successivamente EthosEnergy. Ha iniziato la sua carriera nel 1988 in Ricciarelli Spa (Gruppo Sasib) per poi entrare, nel dicembre del 1989, nella toscana Nuovo Pignone, all’epoca controllata da Eni e cedua poi a General Electric.

