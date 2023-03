Superbonus: Cpi, 68,7 miliardi spesi, rientrati 14 in tasse

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Il bilancio del superbonus per lo Stato è ben lungi dal pareggio: su una spesa di 68,7 miliardi, ne sono rientrati, sotto forma di maggiori imposte e contributi sociali, poco meno di 14". Lo scrive l'Osservatorio conti pubblici italiani (Cpi) sul suo sito.

"Secondo i dati dell'Enea - scrive l'Osservatorio Cpi -, il superbonus 110%, dal momento della sua introduzione (luglio 2020) fino a dicembre 2022, è costato 68,7 miliardi e ha attivato 62,5 miliardi di investimenti. Nel dibattito pubblico, questi dati sono stati utilizzati per sostenere che il superbonus 110% ha sorretto l'economia in questi anni; alcuni hanno addirittura argomentato che l'impulso all'economia sarebbe stato tanto forte da generare un gettito fiscale dello stesso ordine di grandezza della spesa sostenuta dallo Stato, e che dunque il superbonus si sarebbe autofinanziato".

Secondo l'Osservatorio Cpi "nella migliore delle ipotesi, il superbonus ha contribuito ad incrementare la crescita del Pil dello 0,5 per cento nel 2021 (su una crescita totale del 7 per cento) e dello 0,9 per cento nel 2022 (su una crescita totale del 3,7 per cento). Si tratta di incrementi importanti, ma non tali da consentire di attribuire al superbonus il grande rimbalzo dell'economia italiana dopo le chiusure del 2020".

"La riclassificazione di alcuni bonus decisa da Istat, in base ai criteri definiti da Eurostat - conclude l'Osservatorio -, ha peggiorato il deficit degli anni dal 2020 al 2022, ma, anche in virtù del blocco deciso dal governo, migliora il deficit tendenziale del 2023 e degli anni successivi". (ANSA).