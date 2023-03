Pos: parte il tavolo tecnico presso il Mef

Istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il tavolo tecnico per individuare soluzioni per contenere i costi delle transazioni elettroniche, tra i quali i pagamenti attraverso i Pos. Lo si legge in una nota del Mef che ricorda come il tavolo sia previsto dalla legge di bilancio L'obiettivo, rileva il ministero, è mitigare le spese fino a 30 euro a carico degli esercenti di attività di impresa, arti o professioni con ricavi e compensi relativi all'anno precedente non superiori a 400.000 euro, favorendo con il coordinamento del Mef il confronto tra istituzioni, associazioni di categoria e altri soggetti. (ANSA).