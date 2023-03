Legacoop: Simone Gamberini eletto nuovo presidente

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Simone Gamberini è stato eletto nuovo presidente di Legacoop nazionale. Come si legge in una nota, l'elezione è avvenuta per acclamazione da parte della direzione nominata dal 41esimo Congresso dell'organizzazione cooperativa.

Gamberini succede a Mauro Lusetti, che era stato eletto nel maggio del 2014.

Bolognese, 49 anni, dal 2020 firettore generale di Coopfond, il Fondo mutualistico di Legacoop, Gamberini negli anni precedenti è stato firettore di Legacoop Bologna e, dal 2004 al 2014, sindaco di Casalecchio di Reno. "La sfida decisiva per la cooperativa - ha affermato- riguarda la propria identità distintiva, la vocazione a tenere insieme interessi individuali di socie e soci e quelli collettivi delle cooperative e delle comunità, per rispondere a bisogni di uguaglianza e di tutela delle persone più deboli". "Il movimento cooperativo può partecipare da vero protagonista e da attore dell'economia sociale di stampo europeo. Rimettendo la cooperazione al centro dell'agenda politica ed economica del Paese, candidandoci a rappresentare un'opportunità per la sua crescita inclusiva e sostenibile". (ANSA).