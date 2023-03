Banca Valconca: tempi brevi per cessione, tiene clientela

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Tempi brevi per la cessione della Banca Valconca, commissariata lo scorso 3 dicembre dalla Banca d'Italia e per la quale sono arrivate due offerte non vincolanti. Nel mese di marzo i due offerenti (Cherry Bank e JC Flowers) potranno svolgere la loro due diligence sulla banca ed entro la fine del mese dovranno essere presentate le offerte vincolanti. Subito dopo i Commissari valuteranno le offerte 'binding' alla luce di criteri predeterminati e decideranno a quale partner concedere l'esclusiva. L'obiettivo è quello di chiudere la procedura il mese successivo per poter così permettere all'acquirente di presentare, quanto prima, il proprio piano ai dipendenti, soci e sindacati.

Nel frattempo l'istituto di credito prosegue normalmente la sua attività registrando una tenuta del numero dei clienti e un recupero della raccolta che era stata parzialmente intaccata, soprattutto nei depositi di maggior consenistenza, nelle scorse settimane sull'onda dei timori di difficoltà finanziarie. Ad aiutare è anche la presenza della banca in un territorio di buona imprenditorialità, la fedeltà della clientela e il rialzo dei tassi che beneficia gli istituti con attività di tipo tradizionale come la Valconca. (ANSA).