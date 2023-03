Portovesme, i 4 operai scendono dalla ciminiera

I quattro operai che da quattro giorni erano asseragliati a cento metri di altezza sulla ciminiera dell'impianto Kss della Portovesme srl, hanno deciso di interrompere la protesta.



"Una decisione - chiariscono - che viene presa non in segno di resa ma concedendo l'ennesimo atto di fiducia al governo che tuttavia non sarà illimitato. Pronti nel caso - promettono - a nuove iniziative". Il vertice al ministero si è chiuso con l'indicazione di una road map per individuare una soluzione strutturale al costo dell'energia.