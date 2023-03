Operai sulla ciminiera, attesa per l'incontro al Ministero

Cresce l'attesa a Portovesme, sito industriale nel Sulcis Iglesiente, per l'incontro di oggi alle 10 in videoconferenza con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno anche azienda, sindacati e Regione Sardegna, per trovare una soluzione al prezzo dell'energia.



A 100 metri di altezza è trascorsa intanto la terza notte per i quattro operai che sono asserragliati sulla ciminiera dell'impianto Kss della Portovesme srl da martedì mattina, per protestare contro la fermata degli impianti a seguito degli alti costi dell'energia.

Una notte passata tra ansie e aspettative. L'incontro, infatti, rappresenta uno spartiacque per la vertenza energia che i lavoratori della Portovesme srl portano avanti da più di 18 mesi. "Dalla riunione di oggi - dicono all'ANSA i quattro operai - ci aspettiamo che vengano poste le condizioni affinché lo stabilimento possa ripartire e tutti i lavoratori tornare in servizio".