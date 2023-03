Ita: Spohr, l'obiettivo è renderla redditizia in pochi anni

"Il mercato italiano è strategico per noi e l'investimento in Ita è fondamentale". Lo ha detto l'a.d di Lufthansa, Carsten Spohr, durante la conferenza stampa annuale, sottolineando che "puntiamo a rendere Ita redditizia nel giro di pochi anni". I negoziato col Tesoro "sono negoziati in esclusiva, stanno andando bene, sono costruttivi ma non posso dire altro", ha detto l'a.d circa l'acquisto di una quota di minoranza di Ita.



"L'acquisto di Ita non solo porterà benefici a Ita ma anche a Lufthansa e all'economia italiana e per questo che questa trattativa deve continuare ad essere costruttiva ed orientata a trovare una soluzione", ha sottolineato l'a.d. "A tempo debito, quando saremo pronti col governo italiano e con Ita, riferiremo", ha concluso Spohr.