Giorgetti: 'L'inflazione non si risolve solo con la stretta sui tassi'

"L'inflazione è il reale problema di tutti e non credo che si possa risolvere soltanto con una politica restrittiva di tassi d'interesse. Rispetto ai prezzi dell'energia e del cibo stiamo finalizzando proposte per andare incontro alle esigenze reali delle persone, come ha annunciato recentemente anche la Francia". Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti che ha ricevuto a Roma al Mef il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire. Nel corso dell'intenso e cordiale incontro, fa sapere una nota del Tesoro, sono stati affrontati molti argomenti anche in vista del prossimo Ecofin del 14 marzo. Giorgetti ha ribadito l'importanza del paragrafo 18 delle conclusioni dell'ultimo consiglio Ue: "L'Europa deve andare avanti insieme - ha detto - e trovare una strategia comune sulle questioni principali, a cominciare dagli aiuti di Stato e revisione della governance".

Sulla risposta all'Ira (il piano per combattere l'inflazione approvato dagli Stati Uniti), il ministro Giorgetti auspica che l'Europa "non si limiti a una revisione delle regole degli aiuti di Stato" ma che sia in grado "di creare una serie di strumenti comuni che finanzino progetti strategici e supportino la competitività delle industrie europee".