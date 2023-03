Cina: Pboc, sostegno finanziario 'energico' per l'economia

La Banca centrale cinese (Pboc) adeguerà la politica monetaria "in modo tempestivo e appropriato" e il taglio delle riserve obbligatorie delle banche per liberare liquidità a lungo termine sarà ancora uno strumento efficace di sostegno all'economia.



Il governatore Yi Gang ha detto in una conferenza stampa che l'istituto "fornirà un sostegno finanziario 'energico' per lo sviluppo stabile e sano dell'economia". Il fulcro della politica monetaria strutturale sarà la finanza verde, l'innovazione tecnologica, le infrastrutture e l'edilizia abitativa. La Cina rafforzerà comunicazione e coordinamentocon la politica macro internazionale.