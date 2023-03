Borsa: Milano chiude in rialzo, svettano Inwit e Amplifon

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - La Borsa di Milano, così come le altre Piazze europee, sale nell'ultima seduta della settimana mentre gli investitori scommettono che la Fed non alzerà i tassi sopra il livello già dato per scontato dai mercati, ovvero intorno al 5,5%.

Sul Ftse Mib (+1,56% a 27.825 punti), svetta Inwit (+8,17%) dopo conti e piano. A seguire Amplifon (+6,7%), sempre in scia ai conti. Una doppia commessa da 1,8 miliardi mette, invece, le ali a Prysmian (+4,29%). In recupero St (+2,3%), bene poi Ferrari (+3,18%), Stellantis (+2,89%) e Cnh Industrial (+2,32%).

Fuori dal paniere principale si mette in luce Mps (+2,95%).

Sempre tra i titoli sotto la lente Tim guadagna l'1,18%. Prese di beneficio su Saipem (-2,15%). (ANSA).