Borsa: Milano (+0,8%) sale con Prysmian, debole Saipem

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - Piazza Affari nei primi scambi conferma l'avvio positivo in linea con l'Europa: l'indice Ftse Mib sale dello 0,8%, con Prysmian in rialzo del 4% a 37,8 euro dopo le commesse da 1,8 miliardi in Olanda.

Molto bene anche Inwit che cresce del 3,7% dopo i conti e il nuovo piano, seguita da Stellantis in rialzo dell'1,7%. In aumento attorno al punto percentuale Mps, piatta Tim sempre in attesa di novità sulla rete.

Tra i titoli principali della Borsa di Milano i più pesanti sono Saipem e Campari, che comunque perdono meno di un punto percentuale. (ANSA).