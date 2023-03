Borsa: Europa conferma rialzo con Wall Street, Milano +1,32%

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - Le Borse europee confermano l'andamento positivo con l'avvio di Wall Street, mentre il mercato incassa il rallentamento dell'inflazione e spera che le banche centrali cambino passo sulla politica sui tassi.

Milano allunga più di altri (Ftse Mib +1,32% a 27.745 punti) con Inwit (+7%) in testa dopo i conti e piano, seguita da Amplifon (+7%), ancora in scia ai conti, Prysmian (+3,9%), sostenuta da una doppia commessa. In recupero St ( +2,9%) così come fuori dal paniere principale Mps (+2%) . Tra i titoli sotto la lente Tim sale dell'1,6%. Svetta anche Francoforte (+1,34%). Più cauta Parigi (+0,69%. Mentre Londra è controcorrente (-0,13%).

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo Stoxx 600, sale di tre quarti di punto con la spinte del tech e dei titoli legati ai beni di consumo. Giù l'energia con il gas che viaggia a 45 euro al megawattora (-2,5%). In calo anche il petrolio con il wti a 77 dollari al barile (-1,3%) e il brent su quota 83 dollari (-1,4%). Lo spread è stabile a 183 punti, così come il rendimento del decennale italiano al 4,5%. Per i cambi l'euro risale sul dollaro con cui scambia a 1,06. (ANSA).