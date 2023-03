Borsa: Europa chiude in rialzo, Francoforte +1,52%

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - Chiusura di settimana in rialzo per le Borse europee. con il rallentamento dell'inflazione e la scommessa che la Fed non alzerà i tassi sopra il livello già dato per scontato dai mercati, ovvero intorno al 5,5%.

Francoforte guadagna l'1,52% con il Dax a 15.559 punti, Madrid l'1,48% con l'Ibex a 9.465 punti, Parigi lo 0,88% con il Cac 40 a 7.348 punti. Piatta Londra (-0,03%) con il Ftse 100 a 7.941 punti. (ANSA).