++ Con sanzioni dimezzata quota import e export tra Ue e Russia

(ANSA) - BRUXELLES, 03 MAR - La quota della Russia nelle importazioni extra-Ue è scesa dal 9,5% al 4,3% tra febbraio 2022 e dicembre 2022. Nello stesso periodo, la quota della Russia nelle esportazioni totali extra-Ue è scesa dal 4% al 2%. E' quanto segnala Eurostat sottolineando che si tratta dell'effetto delle restrizioni legate alle sanzioni per la guerra in Ucraina.

Il deficit commerciale dell'Ue con la Russia ha raggiunto un picco di 18,2 miliardi di euro a marzo 2022, per poi diminuire progressivamente fino a 6 miliardi di euro nel dicembre 2022.

(ANSA).