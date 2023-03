Ue, verso primi acquisti comuni gas, 17 miliardi di metri cubi

"Finora 22 Stati membri hanno espresso il loro interesse preliminare nell'aggregare la domanda di gas per oltre 17 miliardi di metri cubi per i prossimi tre anni".



Lo ha annunciato il vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic al termine della riunione del board piattaforma Ue per gli acquisti congiunti di gas con i rappresentanti dei governi nazionali.



"Ho incoraggiato i restanti cinque Paesi a informarci sui loro volumi al più presto", ha sottolineato Sefcovic, riferendo che la domanda aggregata sarà accompagnata "da quasi 4 miliardi di metri cubi segnalati da Moldavia, Ucraina e Serbia".