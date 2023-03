Tim: Mele (Cdp Equity), su rete non dipende solo da noi

"Noi stiamo lavorando. Bisogna allineare tutti gli interessi in gioco: se avremo un ruolo non dipende solo da noi". Lo afferma Francesco Mele, amministratore delegato di Cdp Equity, rispondendo a una domanda sull'ipotesi che sia pronta un'offerta di Cassa Depositi e prestiti per la rete di Tim.



"Tecnicamente non è facile: preparare un'offerta ha delle implicazioni industriali, legali e competitive che devono essere valutate con attenzione. Poi c'è un disegno politico che indica quello che è il desiderio di creare una rete nazionale a controllo pubblico che si può fare in molti modi e non necessariamente con noi", aggiunge Mele rispondendo ai giornalisti a margine dell'inaugurazione della mostra 'Costruire il futuro' alla Triennale di Milano organizzata da Webuild, della quale Mele è consigliere di amministrazione.



"Noi abbiamo già investito nel passato. Se avremo un ruolo non dipende solo da noi". Presenterete una offerta per la rete Tim? "Non dipende solo da noi. Dobbiamo chiarire anche aspetti tecnici e quindi valuteremo e faremo il possibile per poterlo fare". Comunque l'avete pronta? "Stiamo lavorando. Noi abbiamo un ruolo, abbiamo già investito. Siamo un investitore in infrastrutture e quindi abbiamo una buona esperienza e pensiamo di poter contribuire al progetto", dice l'amministratore delegato di Cdp Equity.



"Noi abbiamo rapporti con tutti. A noi piace lavorare con altri investitori, quindi anche con Kkr: per noi lavorare con altri investitori è un elemento che ci permette di fare più cose e quindi non abbiamo la presunzione di lavorare da soli. Siamo aperti", aggiunge Mele su una possibile prossima offerta sulla rete Tim.