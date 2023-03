Primi acquisti comuni di gas dall'Ue, 2,3 miliardi di metri cubi all'Italia

L'Italia è tra i 22 Stati membri che hanno espresso il loro interesse preliminare nell'aggregare la domanda di gas a livello Ue. Lo indicano fonti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) al termine della riunione del board della piattaforma Ue per gli acquisti congiunti di gas. Il volume di gas segnalato da Roma per partecipare alla prima tranche di acquisti congiunti - che Bruxelles intende effettuare ad aprile - è intorno ai 2,3 miliardi di metri cubi. La speranza, hanno spiegato le stesse fonti, è di fare "ancora di più nell'interesse del tessuto industriale".



Ue, prezzo è gonfiato, superiore di 7 volte agli Usa - "Il prezzo del gas nell'Ue resta gonfiato, ad esempio è quasi sette volte superiore a quello degli Stati Uniti. Ciò si ripercuote naturalmente sulla competitività dell'Europa e sul costo della vita dei nostri cittadini". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Maros Sefcovic al termine della riunione del board della piattaforma Ue per gli acquisti congiunti di gas, rappresentato dai tecnici di alto livello dei governi nazionali.



Bollette, gas a febbraio scende del 13% rispetto a gennaio - La tariffa del gas di febbraio sul mercato tutelato scende a 86,45 centesimi di euro al metro cubo, il 13% in meno rispetto a quella di gennaio, che già aveva visto una decisa riduzione. Lo rende noto l'Arera, l'autorità pubblica che fissa le tariffe energetiche sui mercati protetti. La tariffa del mercato tutelato viene fissata mensilmente, entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo, sulla base della media mensile del prezzo sul mercato all'ingrosso italiano, il Psv. A febbraio questo prezzo medio del Psv è stato 56,87 euro al megawattora.



Chiusura in calo per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti futures sul mese di aprile hanno ceduto lo 0,57% a 46,82 euro al MWh. In calo dello 0,5% a 118,1 penny per unità termica (Therm) il prezzo del gas sulla piazza di Londra.