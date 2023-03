Prete(Unioncamere),prioritario investire in Paesi affidabili

(ANSA) - UDINE, 02 MAR - "Un tempo il mondo delle imprese pensava di allocare le sue attività laddove costava meno, mentre ora ci siamo resi conto che il problema serio è quello d'affidabilità, dunque prioritario è diventato investire laddove ci sentiamo più tranquilli". Lo ha detto il presidente di Unioncamere Andrea Prete, intervenendo al forum "Open Dialogues For Future", la due giorni di riflessioni con gli esperti sugli scenari della geopolitica e della geoeconomia mondiali organizzata da Cciaa Pordenone-Udine e The European House - Ambrosetti.

"Lo scenario attuale è qualcosa cui non eravamo abituati, perché ritenevamo che tutto il mondo fosse tranquillo - ha proseguito Prete - ma avendo vissuto tre anni sulle montagne russe, da uno scenario in cui poco cambiava, siamo passati a situazioni inaspettate. Ora - ha concluso - dobbiamo attrezzarci per capire e possibilmente prevedere quello che accadrà e forum come questo sono occasioni importanti per farlo". (ANSA).