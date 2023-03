Patto stabilità: Giorgetti, sarà più favorevole sul debito

"La proposta della Commissione" europea sulla riforma della governance economica "è il punto di partenza", e "da una prima valutazione sembrerebbe che il nuovo impianto sia più favorevole rispetto al sentiero di aggiustamento che sarebbe necessario seguire se fossero riattivate le vecchie regole, in particolare quella sul debito": lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in audizione alla Camera.



"L'Italia sta partecipando attivamente al dibattito", con "analisi e proposte" per "migliorare" la proposta.