Gas: chiude in calo a 46,82 euro al MWh al Ttf di Amsterdam

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Chiusura in calo per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti futures sul mese di aprile hanno ceduto lo 0,57% a 46,82 euro al MWh. In calo dello 0,5% a 118,1 penny per unità termica (Therm) il prezzo del gas sulla piazza di Londra. (ANSA).