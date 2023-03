Engineering: Pignani nominato dg di Cybertech

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Roberto Pignani è il nuovo direttore generale di Cybertech società del gruppo Engineering che, con oltre 450 clienti, 300 specialisti e una presenza in oltre 20 paesi, è tra i principali player in Italia e in Europa nel campo della cybersecurity.

Roberto Pignani proviene da Accenture Italia dove ha ricoperto il ruolo di Managing Director e vanta oltre 20 anni di esperienza nel mercato Ict.

Nel suo ruolo, Roberto Pignani avrà la responsabilità di progettare le più avanzate ed efficaci strategie di cybersecurity per un monitoraggio costante sulla continua evoluzione degli attacchi e per il controllo della migliore esecuzione delle strategie attraverso lo sviluppo e l'integrazione di soluzioni e servizi di sicurezza, e potrà contare sulle competenze multi-industry del Gruppo Engineering.

(ANSA).