Borsa: Tokyo, apertura poco variata (+0,15%)

(ANSA) - TOKYO, 02 MAR - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in leggero aumento, dopo la chiusura mista degli indici azionari Usa, dove persiste la volatilità con vendite sul comparto della tecnologia, mentre i rendimenti sulle obbligazioni decennali raggiungono i massimi da novembre. In apertura il Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,15% a quota 27.556,87, aggiungendo 40 punti. Sul mercato valutario lo yen tratta ancora ai minimi in due mesi al cambio col dollaro, a un livello di 136,10, e a 145,20 sull'euro. (ANSA).