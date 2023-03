Borsa: Milano tiene con Wall Street (+0,1%), corre Amplifon

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Piazza Affari si mantiene in territorio positivo dopo l'avvio contrastato degli scambi Usa, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,13% a 20.352 punti.

Sale a 185,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi aq 185,6 puinti ed il rendimento annuo italiano in crescita di 1,9 punti al 4,578%, contro gli 1,8 punti in più di quello tedesco al 2,72%.

In luce Amplifon (+3,36%) sull'onda lunga dei conti diffusi nella vigilia. Bene anche Tenaris +2,74%), Campari (+2,54%), terna (+1,72%), Erg (+1,28%), Inwit (+1,27%), A2a (+1,14%) e Saipem (+1,04%), che nella vigilia ha annunciato una nuova commessa all'indomani dei conti. Bene anche Eni (+1,14%) con il rialzo del greggio (Wti +0,5% a 78,08 dollari al barile).

Scivola sul fronte opposto Stm (-4,74%), penalizzata dalla decisione di Tesla di ridurre l'impiego di carburo di silicio (Sic), che secondo Stm però non influisce sulle previsioni annunciate, che rimangono "confermate per il 2023 e oltre".

Debole anche Mps (-1,42%), mentre il comparto bancario viaggia in ordine sparso. Salgono Intesa (+0,51%) e Bper (+0,38%), cedono invece Unicredit (-0,42%) e Banco Bpm (-0,75%). Tra i titoli a minor capitalizzazione sprint di Ariston (+8%) dopo i conti, diffusi anche da Brembo (-3,28%), oggetto di prese di beneficio dopo gli ultimi rialzi (ANSA).